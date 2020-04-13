Саратов, , 16:20 — REGNUM Замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов в ходе очередного брифинга рассказал о том, что в связи с выздоровлением, из стационаров выписаны шесть пациентов. Находится на лечении в больницах 21 человек, из них пятеро получают кислородную поддержку. Большинство граждан с подтвержденным диагнозом — в удовлетворительном состоянии.

Из общего числа граждан с выявленным заражением коронавирусом 20 человек вернулись в Саратовскую область после посещения иностранных государств, 24 — не выезжали за границу.

На 13 апреля по области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом среди детей, по 15 случаев в возрасте от 18−44 лет и 44−59 лет, 12 случаев — в группе 60 лет и старше. Из общего числа заразившихся жителей — 20 вернулись в Саратовскую область после посещения иностранных государств, 24 — не выезжали за границу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего среди жителей Саратовской области на 13 апреля зафиксировано 44 случая коронавируса.

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