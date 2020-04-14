Сухум, , 09:35 — REGNUM Петицию с призывом к религиозным организациям отказаться от проведения массовых мероприятий стали распространять жители Абхазии. Об этом 13 апреля сообщает «Нужная газета».

В обращении говорится, что по всему миру из-за пандемии люди ограничивают себя в поездках и походах в места скопления людей, несмотря на моральные и финансовые потери.

«В преддверии весенних праздников хотим обратиться к руководителям религиозных организаций, которые еще не сделали этого, призвать своих прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на период чрезвычайного положения, объявленного в Абхазии», — пишут авторы обращения.

На момент написания новости под петицией подписались более 30 человек, сбор подписей продолжается.

Напомним, в 2020 году в православной традиции 19 апреля отмечается Пасха, для празднования которой верующие массово приходят в храмы. В Абхазии объявлены карантинные меры для защиты населения от коронавируса. В стране запрещены массовые мероприятия, а жителям предписано не покидать домов без уважительной причины.

Также в Гагре выявлены три человека, заразившихся коронавирусом. В районе введен более строгий режим карантина и комендантский час.

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