Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Жители Ростовской области, массово нарушившие режим самоизоляции в Вербное воскресенье, подвергли риску не только себя, но и окружающих. На это указал главный санитарный врачи региона Евгений Ковалёв.

Православные верующие пришли в храмы, несмотря на призывы власти и духовенства остаться дома. По словам Ковалёва, в церквях люди прикасаются не только друг к другу, но и к одним и тем же поверхностям, через которые может передаваться коронавирус.

ИА REGNUM особо отмечает, что десятки прихожан не только собрались на Соборной площади в Ростове-на-Дону, но и прошли внутрь собора Рождества Пресвятой Богородицы. Часть горожан пропустили патрульные службы, контролирующие соблюдение режима самоизоляции.

Напомним, что в преддверии православных праздников главный санитарный врач Ростовской области запретил проводить богослужения в храмах с участием прихожан. Общение с прихожанами в нынешних условиях должно быть дистанционным.

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