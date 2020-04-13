Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM Очаги заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии появляются от общения молодых родственников с пожилыми. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По её словам, молодёжь несколько безответственно относится к режиму самоизоляции.

«Мы эти случаи госпитализации с районов видим, связаны с тем, что пожилые наши уважаемые граждане заболели пневмониями и подтверждённым в последующем COVID-19. В первую очередь источником заражения явились наши молодые земляки», — передаёт слова министра телеканал «Ариг Ус».

Напомним, к настоящему моменту в республики зарегистрировали 86 случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, 68 пациентов проходят лечение в стационаре Республиканской инфекционной больницы, из них шестеро находятся в реанимации.

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