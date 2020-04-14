Владивосток, , 03:24 — REGNUM Ещё четыре случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в оперативном штабе, положительные результаты показали повторные тесты четырех человек, которые находились в статусе «подозрительные». К настоящему времени в Приморье выявлено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.

«Диагноз «коронавирус» подтверждён у двоих мужчин — 48 и 39 лет, и двух женщин — 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло после контактирования с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном — в семье. В четвёртом случае установить перекрестный контакт пока не удалось. Расследование продолжается», — прокомментировали в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Тесты ещё четырех человек, находящихся на госпитальном карантине, направлены на повторный анализ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.