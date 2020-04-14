Южно-Сахалинск, , 02:50 — REGNUM На Сахалине выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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На 14 апреля в островном регионе COVID-19 официально диагностирован у 12 человек, шесть из которых — излечились и выписаны из больниц, а шесть — продолжают лечение.

Кроме того, у пяти жителей Сахалинской области есть подозрение на инфицирование коронавирусом. Выявляются все их контактные лица и отправляются под наблюдение врачей.

В регионе действует режим самоизоляции, а все прилетающие на остров граждане, должны выдерживать 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеют симптомов заболевания.