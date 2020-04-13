Тирасполь, , 20:12 — REGNUM Вице-премьера Приднестровья Алексея Цуркана, курировавшего ситуацию в здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса, 13 апреля отстранили от должности. Как передает ИА REGNUM, соответствующий указ подписал президент ПМР Вадим Красносельский.

«Причиной отстранения стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Этот факт установили в ходе служебной проверки», — сообщили в администрации главы государства.

Ранее в ПМР 20 медработников госпиталя ветеранов Великой отечественной войны заразились коронавирусом, после того как 27-летняя женщина, инфицированная COVID-19, проходила в госпитале процедуру гемодиализа. 3 апреля она умерла.

Также в карантине оказались 24 медработника отделения пульмонологии РКБ. Причиной стали ошибочные действия профильных чиновников, которые привели к поздней установке клинического диагноза одному из больных коронавирусом, смерти пациента и остановке функционирования всего отделения пульмонологии РКБ.