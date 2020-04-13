Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM В Нижнем Новгороде 20 апреля военными строителями будет сдан в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр, сообщает 13 апреля пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В данный момент там устанавливается медицинская аппаратура, в том числе комплексы искусственной вентиляции легких и томограф.

«Партия медицинской аппаратуры в составе томографа, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другого оборудования доставлена в многофункциональный медицинский центр, возводимый в Нижнем Новгороде на базе военного госпиталя ЗВО. Объект будет сдан в эксплуатацию в установленный срок к 20 апреля», — сообщает пресс-служба ЗВО.

Вместе с представителями предприятий-изготовителей в установке оборудования и пуско-наладочных работах участвует медицинский персонал.

Строительные и отделочные работы ведутся в три смены специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Медицинский персонал строящихся медцентров проходит обучение и переквалификацию в Военно-медицинской академии Минобороны России.

«Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров — в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина, российские военные должны к 15 мая построить 16 многофункциональных медицинских центров, способных обслуживать 1 600 пациентов. Финансирование этого проекта осуществляется из резервного фонда.

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