Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:29 — REGNUM Ежедневный комендантский час отменён в столице Мальдив, сообщает 13 апреля посольство РФ в Шри-Ланке в Facebook.

Несмотря на это, по улицам Мале всё ещё нельзя перемещаться группами свыше двух человек.

Напомним, комендантский час в Мале был введён в рамках противодействия пандемии. На Мальдивах количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 20.

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