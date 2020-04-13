Мадрид, , 17:22 — REGNUM Распространение новой коронавирусной инфекции в Испании достигло пика. Об этом заявил 13 апреля министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

«Мы можем подтвердить, что уже преодолели первую фазу эпидемии — достижение пика. Наша следующая цель заключается в том, чтобы сломить кривую распространения эпидемии», — сказал министр

За последние сутки в Испании зарегистрировано 3477 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за последние недели. Всего на территории страны подтверждено около 170 тысяч случаев заражения, почти 17,5 тысячи пациентов скончались.