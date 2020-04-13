Иваново, , 16:59 — REGNUM 70 человек оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Ивановской области, данные привёл на брифинге 13 апреля глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

«Хочу отметить, что органы УВД активно работают с теми, кто нарушает режим карантина и самоизоляции. К сожалению, уже оштрафованы более 70 человек, составлено более 300 протоколов. Штрафы для граждан за нарушение режима самоизоляции — от тысячи до 30 тысяч рублей. В случае выявления заражения для нарушителей предусмотрена уголовная статья. Стоит задуматься, нужно ли выходить куда-то без особой надобности. Ситуация не такая радужная, как кажется многим, с каждым днем она усугубляется», — цитирует пресс-служба правительства региона Фокина.

В то же время глава облздрава поблагодарил дисциплированных ивановцев, соблюдающих режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Медики констатируют увеличение числа тяжёлых пациентов, которым требуется ИВЛ.