Москва, , 16:55 — REGNUM В России наблюдается устойчивость тенденции роста числа новых заражений коронавирусом, заявила 13 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке.

По её словам, основная часть выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на Москву и Московскую область. В частности, на Москву и Подмосковье приходится 72,3% новых заражений, в то время как на остальные регионы России — 27,7%.

«Устойчивая тенденция роста — от 16 до 18%. За вчерашний день — 16,2% по России, по Москве — 13,3%. По Московской области — 36,4%. По России, исключая Москву и Московскую область — 16,6%», — сказала Голикова.

«Показатель заболеваемости по России — 12,5 человек на 100 тысяч заболевших. Москва и Московская область — лидеры распространения, но далее следуют по рангу Коми — 24,6 человека на 100 тыс., Мурманская область и Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что в столичном регионе вероятно увеличение роста числа новых заражений коронавирусом

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