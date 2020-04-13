Лондон, 13 апреля 2020, 16:38 — REGNUM Об излечении британского премьер-министра Бориса Джонсона от вызванного коронавирусом заболевания сообщили 13 апреля в его пресс-службе.
Джонсон сдал анализы на вирус SARS-CoV-2, показавший отрицательный результат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о заражении Джонсона коронавирусом стало известно в конце марта.
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Британский премьер-министр тяжело перенёс заболевание, проведя в больнице семь дней и побывав в отделении интенсивной терапии.
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