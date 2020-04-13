Москва, , 16:29 — REGNUM В Москве и Московской области наступившая неделя и следующая за ней могут стать периодом нарастания «заболевания коронавирусом», заявила 13 апреля замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Она напомнила, что коронавирус начал появляться в России с 16 марта, а это значит, что прошло уже два инкубационных периода этой болезни.

«Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания», — заявила Голикова.

По её словам, именно этот период, по опыту других стран, является рубежом, после которого происходит либо рост числа заражений, либо стабилизация ситуации.

«Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее», — пояснила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в России выявлено 18 328 человек, зараженных коронавирусом. Число умерших составляет 148 человек.

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