Москва, , 16:10 — REGNUM Коммунальные службы Москвы провели третью масштабную дезинфекцию всех улиц и дворов Москвы из-за коронавируса. Об этом 13 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В ходе сплошной обработки специальными средствами были продезинфицированы более 7,6 тысяч объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий.

В сплошной обработке объектов были задействованы 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники. Это уже третья масштабная дезинфекция улиц Москвы в период мировой пандемии коронавируса. Коммунальные службы намерены проводить данные мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет оставаться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции.