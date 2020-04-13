Киев, 13 апреля 2020, 15:54 — REGNUM В Киево-Печерской лавре зафиксирована вторая смерть от коронавирусной инфекции, сообщил 13 апреля ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, скончался 40-летний иеродиакон Наум.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Лавре подтвердили более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти приняли решение закрыть Киево-Печерскую лавру на карантин.
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Ранее украинские СМИ сообщили, что от коронавирусной инфекции скончался 73-летний архимандрит Нектарий.
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