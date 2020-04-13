Токио, 13 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Энтузиаст с ником shiroi003 вырезал знаменитый меч Клауда Страйфа (главный герой Final Fantasy VII) из обычного карандаша. О необычном творении 13 апреля сообщает игровое издание Kotaku.
https://twitter.com/shiroi003/status/1248580582264602624
shiroi003 регулярно превращает графит на кончике карандаша в различные «скульптуры». Его последняя работа была тепло встречена интернет-пользователями.
Напомним, 10 апреля 2020 года состоялся релиз ремейка Final Fantasy VII. Игра отличается от оригинала изменённой графикой, боевой системой и подробностями сюжета.
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