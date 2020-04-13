Киев, 13 апреля 2020, 16:29 — REGNUM Общественные инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом на Украине, получат от Евросоюза €4 млн. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас 13 апреля в своём видеообращении в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС пообещали выделить Украине на борьбу с пандемией 190 млн евро. Эти деньги пойдут на помощь «уязвимым лицам», на средства дезинфекции и на поддержку дистанционного обучения.
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