Киев, , 16:29 — REGNUM Общественные инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом на Украине, получат от Евросоюза €4 млн. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас 13 апреля в своём видеообращении в социальной сети Facebook.

«Мы поддерживаем волонтёров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтёров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией», — добавил Маасикас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС пообещали выделить Украине на борьбу с пандемией 190 млн евро. Эти деньги пойдут на помощь «уязвимым лицам», на средства дезинфекции и на поддержку дистанционного обучения.

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