Брюссель, , 18:17 — REGNUM Финансовая помощь в борьбе с коронавирусом в размере €190 млн будет предоставлена Европейским союзом Украине, сообщает 9 апреля УНИАН.

Соответствующее заявление разместил в соцсетях комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Деньги выделяются Киеву, отметил Варгеи, для предоставления помощи «уязвимым лицам», на средства дезинфекции, а также на поддержку дистанционного обучения.

Напомним, Европейская комиссия 8 апреля заявила, что выделит Украине деньги в рамках предоставления помощи странам так называемого восточного партнёрства.

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