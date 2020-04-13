Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Группа экспертов Совета национальной безопасности Израиля заявила, что одним из условий для снятия карантина («общенациональной блокировки») является снижение числа зараженных до 10 человек в день, сообщает Israel Hayom. При этом ограничения могут быть частично возвращены, если число заболевших COVID-19 превысит отметку в 40 человек в день.

«Снижение до этого уровня необходимо для обеспечения высокого уровня уверенности в том, что мы сможем блокировать новую вспышку без необходимости повторного введения жестких мер социальной изоляции», — заявили эксперты.

Интересно, что в том же отчете меры по предотвращению новой вспышки коронавирусной эпидемии сравниваются с поиском террористов-одиночек: и в том, и в другом случае необходимы развернутые усилия по профилактике и исследованию. Поэтому пороговое число в 10 заражений выбрано с учетом того, чтобы следующая волна инфекции, если она придет, не опрокинула бы всю систему противодействия, выстроенную израильскими медиками.