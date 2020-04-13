Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Число обращений за услугой «Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на портал госуслуг в Петербурге увеличилось почти вдвое с начала «коронавирусных каникул». Об этом сообщил первый заместитель директора Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Юрий Захаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего с 28 марта центр получил порядка 13 тыс. обращений в электронном виде, с 28 марта по 5 апреля — порядка 5 тыс. 700 обращений. В техподдержку позвонили около 3 тыс. человек.

На 95% выросло число обращений по теме субсидий на оплату ЖКХ и квартплаты. «Форма общения гражданина с государством в электронном виде набирает обороты, люди все-таки садятся за компьютеры и начинают решать самостоятельно те или иные задачи в электронном виде», — сказал Захаров.

На данный момент большинство обращений связаны с записью детей в первый класс — это связано с тем, что подошла вторая волна подачи заявок от основной массы петербуржцев, в первой волне записывались льготники.

«Мы подошли к 44 тысячам заявок», — добавил Захаров.

Он напомнил, что для полноценного использования портала gu.spb.ru необходима учетная запись, для подтверждения которой раньше нужно было прийти в МФЦ. Сейчас они закрыты, в связи с чем граждане могут подтвердить учетную запись, не выходя из дома, благодаря договоренности со Сбербанком, Тинькофф Банком, Почта Банком и банком «Санкт-Петербург».

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