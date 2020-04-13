Трентон, США, , 12:16 — REGNUM Компания Wizards of the Coast на своём официально сайте начала бесплатно публиковать книги и сценарии для Dungeons & Dragons. Об этом 13 апреля сообщает «Мир Фантастики».

Представители компании публикуют новые бесплатные материалы в PDF-формате каждый будний день. Среди них: книги правил, отдельные приключения, описания локаций и т.п.

Напомним, Dungeons & Dragons — это популярная настольная ролевая игра, с 1997 года издаваемая компанией Wizards of the Coast. Игровой процесс каждой партии основан на словесном взаимодействии геймеров и «мастера» — участника, руководящего сюжетом и поведением всех неигровых персонажей.

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