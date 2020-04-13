Саратов, , 11:31 — REGNUM В Саратовской области, на 13 апреля, лабораторно подтвердились еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Один из выявленных — житель Аткарского района. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается на дому.

Второй выявленный случай — это 90-летняя женщина из Саратова. Пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии. Положительный результат на наличие коронавируса был получен после смерти женщины. Изначально, пациентка была госпитализирована с подозрением на пневмонию, поэтому все меры предосторожности в больнице были соблюдены.

Как сообщает оперативный штаб при областном правительстве, всего среди жителей региона зафиксировано 44 случая коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 62 регионах России подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. Всего за сутки подтверждено 2 558 новых случаев. Всего в РФ подтверждено 18 328 случаев инфицирования коронавирусом в 82 регионах. Умерли 148 человек, 1 470 полностью выздоровели.

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