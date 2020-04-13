Москва, , 10:52 — REGNUM В 62 регионах России подтвердились новые случаи коронавируса. Об этом сообщили 13 апреля в московском оперативном штабе.

Всего за сутки подтверждено 2558 новых случаев. Медики зафиксировали 18 летальных случаев, выздоровели 179 человек.

На первом мест по числу новых подтверждённых случаев заражений находится Москва — 1355. На втором месте Московская область — 495 случаев. В Петербурге 121 новый случай, в Тверской области — 44, в Краснодарском крае — 41, в Нижегородской области — 30, в Ростовской области — 26, в Красноярском крае — 25.

Всего в РФ подтверждено 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 148 человек, 147 выздоровели.