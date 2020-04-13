Токио, , 10:26 — REGNUM В игре Monster Hunter World: Iceborne стартовало особое событие под названием «Фестиваль полноцветия» (Full Bloom Fest). Об этом сообщалось 12 апреля на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1249351705348780032

В рамках события геймеры смогут создавать уникальные наборы оружия и брони. «Фестиваль полноцветия» продлится до 7 мая 2020 года.

Напомним, Iceborne — это масштабное дополнение для игры Monster Hunter World. Оно добавляет в проект много нового контента: оружие, доспехи, противников и множество сюжетных заданий.

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