Новосибирск, , 09:45 — REGNUM В Новосибирской области сельские школы с сегодняшнего дня, 13 апреля, вернулись к очному обучению. Всего к стандартному формату обучения с соблюдением необходимых санитарных норм приступили 496 сельских школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным министра образования области Сергея Федорчука, за парты вновь сели 41 468 обучающихся.

«Это, в основном, малокомплектные школы, где есть возможность выстроить образовательный процесс с соблюдением необходимой дистанции между учениками и выполнением других необходимых норм», — отметил Федорчук.

В то же время в других школах Новосибирской области вторую неделю продолжается обучение в дистанционном режиме.