Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В преддверии православных праздников Вербного воскресения и Пасхи, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий рекомендовал прихожанам воздержаться от посещения храмов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По его словам, в аккаунтах региональной митрополии в соцсетях организуют онлайн-трансляцию всех значимых служб. Праздничные богослужения также будут транслироваться на региональном телеканале.

«Крестный ход на Пасху будет проведён исключительно духовенством, без привлечения верующих», — добавили в правительстве.

Напомним, по ситуации на 13 апреля в Бурятии официально подтвердили 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 детей. Как сообщало ИА REGNUM, в круг контактных лиц входят почти 3 тыс. человек.

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