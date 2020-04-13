Улан-Удэ, , 07:33 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 86. Как сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, 17 человек уже излечились и выписаны из больницы.

68 пациентов проходят лечение в стационаре Республиканской инфекционной больницы. 14 из них дети.

«В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 1 больной — на аппарате ИВЛ», — добавили в штабе.

Круг контактных лиц вырос почти до 3 тыс. человек. Всех их обследовали, у семи граждан подозревают наличие нового вируса.

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