Южно-Сахалинск, , 08:17 — REGNUM В Сахалинской области с 20 апреля планируют возобновить работу по 11 видам экономической деятельности, которая была ограничена из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.

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«Появилась возможность ослабить ограничения для бизнеса и разрешить некоторые виды экономической деятельности. Но предприниматели обязаны строго соблюдать все меры безопасности», — сказал глава области Валерия Лимаренко.

Начнут работу, если будет благоприятная ситуация, парикмахерские и салоны красоты, магазины косметики. В преддверии охотничьего сезона сняли ограничения на продажу оружия и боеприпасов в специализированных магазинах.

Возобновятся практические занятия в автошколах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля на Чукотке разрешат работу салонов красоты и выезд на рыбалку.