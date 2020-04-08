До 30 апреля в России приостановлена работа большинства предприятий. Действуют 646 системообразующих компаний.

По-прежнему работают министерства и ведомства, финансовые учреждения, предприятия ТЭК и ВПК, транспортники, металлурги, судостроители, машиностроители, сельскохозяйственные холдинги, продуктовые магазины, торговые центры, почтовые отделения информационные агентства и многие другие.

Ряд фирм перевело персонал на удаленную работу. Остановка производства поставила многие предприятия на грань банкротства. В первую очередь, это касается авиаперевозок, туризма, малого и среднего предпринимательства. Правительство поддерживает бизнес: вводятся отсрочки по выплатам, предоставляются льготы, выделяются кредиты.

Многие предприятия приступают к работе или должны начать ее в ближайшее время. В ряде регионов начались посевные работы. Остро стоит вопрос трудовых ресурсов. К работе в поле Минсельхоз намерен привлечь студентов, безработных, а также заключенных.