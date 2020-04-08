С 9 апреля Сбербанк России переведет все отделения на стандартный режим работы с 9 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
При этом надо учитывать, что график работы для каждого отделения отдельный.
Губернатор Орловской области: меры должны быть адекватными
Ограничительные меры должны быть адекватными ситуации, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала» 8 апреля по итогам селекторного совещания президента Владимира Путина с губернаторами по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Миронов: Путин почти дословно высказал наши предложения по медикам
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов рад, что президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин прислушиваются к парламентской оппозиции, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
В Москве продолжат строить метро, невзирая на вспышку коронавируса
В Москве нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом столичный градоначальник заявил 8 апреля.
Правительству РФ предложили меры поддержки НКО и волонтеров
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества предложил правительству РФ ряд мер по поддержке некоммерческих организаций (НКО) и волонтерства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Росстат начал учитывать цены на смартфоны при оценке инфляции
Росстат с апреля расширил перечень товаров и услуг, цены на которые учитываются при расчёте недельной инфляции, с 64 до 100 позиций. В обновлённый список вошли смартфоны, сухие корма для домашних животных, туалетная бумага, зубные щётки, детское питание и обед в кафе на одного человека.
Путин меняет «парадигму» помощи пострадавшим
В Госдуме приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что помогать в надо на прямую тем компаниям, которые сохраняют занятость и лишившимся работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
Балтийский завод в Петербурге возобновит работу с 13 апреля
Сотрудники Балтийского завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, вернутся на рабочие места с 13 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, с 30 марта по 5 апреля подавляющее большинство рабочих были на «карантине».
В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза
На фоне роста цен на продукты питания депутаты фракции КПРФ в Госдуме советуют правительству РФ повысить размер МРОТ и прожиточный минимум, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
Брянский машиностроительный завод возобновил работу
После полуторанедельного карантина с 8 апреля возобновил работу Брянский машиностроительный завод. Запуск производства будет осуществляться поэтапно.
Пензенские власти расширили список организаций, продолжающих работать
В Пензенской области внесены изменения в постановление правительства региона в связи с расширением списка организаций, осуществляющих непрерывную работу. К уже ранее включенным в список предприятиям, занятым на весенних полевых работах и оказывающим складские, транспортно-логистические услуги, добавились новые. Это организации, являющиеся исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения государственного оборонного заказа; осуществляющие поставку продукции в рамках заключенных экспортных контрактов.