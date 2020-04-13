Петропавловск-Камчатский, , 04:32 — REGNUM Власти Камчатки отказались от введения досрочных школьных каникул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Об этом рассказала врио губернатора Владимир Солодов.

«Дистанционное обучение — это один из вариантов образования, и здесь есть что совершенствовать… Каникулы не решат вопрос с карантином. Лучше освоить и наладить работу в дистанционной форме. Я знаю про сложности, по моему поручению ответственные в правительстве занимаются этими вопросами», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края приняли решение о досрочном завершении учебного года.