Хабаровск, 10 апреля 2020, 07:49 — REGNUM Учащиеся 1−3-х классов в Хабаровском крае учебный год завершили досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобрнауки региона.
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Учащиеся 4−6-х классов продолжат заниматься дистанционно ещё неделю. За это время школы должны будут организовать Всероссийские проверочные работы. После этого дети будут аттестованы и уйдут на каникулы с 20 апреля.
Для 7-х классов рекомендовано проведение восьми проверочных работ. Они уйдут на каникулы 27 апреля. Учащиеся 8−11-х классов продолжат учиться дистанционно ещё неделю.
Учащиеся 9-х классов вместо четырёх аттестационных экзаменов будут сдавать только два — русский и математику.
Одиннадцатиклассники первый экзамен сдадут 8 июня.
Отдалённые таёжные районы края — Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский, которые фактически отрезаны от мира и где нет ни одного случая даже подозрения на коронавирус, продолжат учебный год в штатном режиме.
Сейчас решение краевого минобрнауки находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном завершении учебного года.