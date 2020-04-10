Хабаровск, , 07:49 — REGNUM Учащиеся 1−3-х классов в Хабаровском крае учебный год завершили досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобрнауки региона.

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Учащиеся 4−6-х классов продолжат заниматься дистанционно ещё неделю. За это время школы должны будут организовать Всероссийские проверочные работы. После этого дети будут аттестованы и уйдут на каникулы с 20 апреля.

Для 7-х классов рекомендовано проведение восьми проверочных работ. Они уйдут на каникулы 27 апреля. Учащиеся 8−11-х классов продолжат учиться дистанционно ещё неделю.

Учащиеся 9-х классов вместо четырёх аттестационных экзаменов будут сдавать только два — русский и математику.

Одиннадцатиклассники первый экзамен сдадут 8 июня.

Отдалённые таёжные районы края — Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский, которые фактически отрезаны от мира и где нет ни одного случая даже подозрения на коронавирус, продолжат учебный год в штатном режиме.

Сейчас решение краевого минобрнауки находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном завершении учебного года.