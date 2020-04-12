Нью-Йорк, США, , 21:18 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки скончались 758 пациентов с COVID-19. Об этом 12 апреля написал губернатор штата Андрю Куомо на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы глубоко скорбим о 758 ньюйоркцах, которых мы потеряли вчера из-за COVID-19 <…> Мы знаем, что это не просто число — это реальные жизни, потерянные навсегда», — говорится в сообщении.

Глава штата также отметил, что Нью-Йорк не впал в «оцепенение» и продолжает борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Андрю Куомо сообщал о рекордном с начала вспышки инфекции количестве погибших пациентов с коронавирусом в регионе, число которых составило 783.

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