Анкара, , 18:55 — REGNUM Правительство Турции отправит медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом Израилю и Палестине, об этом 12 апреля сообщает CNN Turk.

«Был запрос на медицинскую помощь в Израиле, она будет доставлена в течение нескольких дней. Мы будем одновременно направлять медикаменты также и в Палестину», — отметил в комментарии изданию представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Напомним, Турция оказывает медицинскую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией многим странам, в числе которых Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Испания, Великобритания, Ливия.

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