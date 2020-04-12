Лиссабон, , 17:43 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Португалии достигло 16 585, пишет 12 апреля Publico.

Уточняется, что за последние сутки заражение SARS-CoV-2 подтвердилось у 598 жителей Португалии, число жертв COVID-19 увеличилось на 34.

Общее количество летальных исходов вызванного коронавирусом заболевания в Португалии достигло 504. Число излечившихся составляет 277.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране до 17 апреля действует режим чрезвычайного положения. Карантин в Португалии могут продлить до конца этого месяца.

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