Брест, Белоруссия, , 16:23 — REGNUM 12 апреля несколько сотен жителей белорусского города Брест провели акцию протеста против запуска аккумуляторного завода (АКБ), сообщает «Брестская газета».

«На днях стало известно, что наше министерство охраны окружающей среды приняло «чудесное» решение дать положительное заключение насчет завода АКБ (по проекту). И люди восприняли эту информацию не совсем весело. Почему? Потому, что во-первых, на заводе-то самом ничего не поменялось… Там не поставили дополнительные очистные, там не поменяли оборудование, там просто поменяли бумаги. Посчитали по-новому. И это почему-то наши власти никак не смутило. Люди не очень довольны», — сообщил автор видеоролика с места собрания людей, опубликованного на одном из каналов на видеохостинге YouTube.

Большинство участников акции протеста были в защитных масках. На видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Баста», запечатлены участники акции, несущие в руках плакат с надписью «Нет заводу АКБ».

«Сейчас 400 человек идут колонной по центру Бреста», — сообщает telegrаm-канал «Баста».

Также сообщается, что шествие окончилось у центрального универмага. В белорусских средствах массовой информации отметили, что протестные акции против аккумуляторного завода в Бресте проходят с 2018 года.

Строительство завода началось в конце 2017 года на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Запустить предприятие планировалось еще в августе 2018 года. Позже запуск перенесли на конец 2018 года. Неоднократно продлевались сроки запуска предприятия и в 2019 году. В июне 2019 года была приостановлена реализация данного проекта до устранения имеющихся нарушений.