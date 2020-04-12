Брест, Белоруссия, 12 апреля 2020, 16:23 — REGNUM 12 апреля несколько сотен жителей белорусского города Брест провели акцию протеста против запуска аккумуляторного завода (АКБ), сообщает «Брестская газета».
Большинство участников акции протеста были в защитных масках. На видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Баста», запечатлены участники акции, несущие в руках плакат с надписью «Нет заводу АКБ».
Также сообщается, что шествие окончилось у центрального универмага. В белорусских средствах массовой информации отметили, что протестные акции против аккумуляторного завода в Бресте проходят с 2018 года.
Строительство завода началось в конце 2017 года на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Запустить предприятие планировалось еще в августе 2018 года. Позже запуск перенесли на конец 2018 года. Неоднократно продлевались сроки запуска предприятия и в 2019 году. В июне 2019 года была приостановлена реализация данного проекта до устранения имеющихся нарушений.