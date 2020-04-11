Киев, , 15:13 — REGNUM Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП в Киеве епископ Иона (Черепанов) прервал режим самоизоляции и лёг в больницу. Об этом он написал 11 апреля в социальной сети Facebook.

«Вчера лёг в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю», — рассказал священнослужитель.

Напомним, коронавирус у Ионы выявили 9 апреля. Он проходил лечение в домашних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля коронавирусную инфекцию подтвердили у 26 человек в Киево-Печерской лавре.

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