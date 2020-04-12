Шиньянга, Танзания, , 15:35 — REGNUM Полиция области Шиньянга арестовала 23-летнюю студентку университета Дар-эс-Салама, подозреваемую в распространении ложных новостей о пандемии коронавируса в интернете. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщила начальник полиции по области Шиньянга Дебора Магилигимба.

По ее словам, задержанная Мариам Джуманне Санане — студентка третьего курса факультета языка суахили. Магилигимба заявила, что студентку арестовали 9 апреля. По информации полиции, 26 марта задержанная, предположительно, написала сообщение: «К настоящему времени в Танзании около 230 заболевших COVID-19 и четыре летальных исхода», которое впоследствии распространялось в мессенджере WhatsApp.

Магилигимба заявила о завершении расследования, добавив, что задержанную в ближайшее время доставят в суд, где ей будет предъявлено обвинение в публикации и распространении ложной информации в интернете, а также в фальсификации статистических данных.

«Я призываю всех граждан быть бдительными во время пользования социальными сетями и прекратить вводить в заблуждение остальных пользователей, поскольку это является уголовным преступлением, которое преследуется по закону», — заявила Магилигимба.

Напомним, что по официальным данным, в настоящее время в Танзании выявили 32 случая заражения коронавирусом.