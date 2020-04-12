Киев, , 12:42 — REGNUM У всех умерших от пневмонии на Украине будут отбирать образцы для проверки на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, сообщило 12 апреля информационное агентство «Укринформ».

Соответствующие изменения были внесены в стандарты оказания медпомощи.

«У всех, кто умер от пневмонии, забирается инфекционный материал и передаётся на исследование в вирусологическую лабораторию. Там проводится диагностика и устанавливается, есть ли возбудитель коронавирусной болезни в данном инфекционном материале», — рассказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали 266 новых случаев заражения коронавирусом. Всего от осложнений COVID-19 скончались 83 человека, большинство из них — лица старше 50 лет (85,5%).

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