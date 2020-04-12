Киев, , 09:46 — REGNUM В течение дня, 11 апреля, на Украине было подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на странице в социальной сети Facebook.

Общее количество подтверждённых случаев в стране достигло 2777.

«На амбулаторном лечении 1504 пациентов. Всего госпитализировано 1,1 тыс. человек, их них 48 детей», — сказано в сообщении.

Вследствие осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 83 человека. 89 человек уже выздоровели, отметили в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США скончался от коронавируса гражданин Украины. Родственники погибшего оповещены. Ситуацию контролирует посольство Украины в США.

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