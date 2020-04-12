Хиросима, Япония, , 08:22 — REGNUM В 2019 году число посетителей мемориального Музея мира в Хиросиме, посвященного американской атомной бомбардировке города в 1945 году, стало рекордным за всю историю музея, 12 апреля сообщает агентство Kyodo.

В прошлом году после масштабной реставрации музей посетили 1,76 млн человек. Тем самым был побит рекорд 2016 года (1,74 млн), установленный после посещения мемориала президентом США Бараком Обамой, первым из глав Белого дома появившимся в этом музее. Также в прошлом году в музее побывало рекордное количество иностранных туристов — 520 тыс. человек.

Бомбардировку Хиросимы и Нагасаки осуществили США в конце Второй мировой войны якобы с целью ускорить капитуляцию Японии. На сегодняшний день это единственный случай боевого применения ядерного оружия. Количество жертв атомной бомбардировки Хиросимы сейчас оценивается в 308 тыс. 725 человек. Потери в результате бомбардировки Нагасаки составляет 175 тыс. 743 человека на сегодняшний день.