Рим, , 07:06 — REGNUM Дома престарелых в еще трех городах провинции Ломбардия в Италии — Коста-Вальпино, Совере и Ловере — подверглись дезинфекции, которую провели совместно российские и итальянские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, 11 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Всего в этих трех городах было охвачено 53 здания и сооружения

Таким образом, количество населенных пунктов Ломбардии, в которых российскими военными была проведена дезинфекционная обработка, достигло 49.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля военнослужащие из РФ провели дезинфекцию домов престарелых в городах Таверноло-Бергомаско, Сарнико и Предоре.

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