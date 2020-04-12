Тегеран, , 02:40 — REGNUM Количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Иране достигло 70 029, сообщила 11 апреля пресс-служба министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

По данным ведомства, за последние сутки 4357 больных инфицированных SARS-CoV-2 скончались. А число вновь выявленных составило 1837 человек. Таким образом, уже четвертые сутки количество вновь выявленных больных не превышает двух тысяч человек.

Более 41 тысячи пациентов выздоровели, состояние еще 3987 критическое.

Напомним, по данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных новым коронавирусом по всему миру достигло 1767 тысяч человек, из них более 108 тысяч скончались. Почти 402 тысячи больных выздоровели.