Женева, Швейцария, , 02:22 — REGNUM Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 стала причиной заражения более 22 тысяч сотрудников системы здравоохранения в 52 странах, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 8 апреля было зарегистрировано 22 073 случая заболевания среди медицинского персонала. Однако эксперты ВОЗ полагают, что это цифра в значительной мере занижена, поскольку регулярный отчетностей по данному показателю страны не ведут.

В организации призвали уважать труд врачей и других работников системы здравоохранения, а им самим рекомендовано тщательно использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, по данным университета Джона Хопкинса (США), число инфицированных новым коронавирусом в мире достигло 1767 тысяч человек, более 108 тысяч погибли. Общее число выздоровевших достигает 402 тысяч.