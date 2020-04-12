Ереван, , 00:52 — REGNUM Обращение к гражданам Армении с рекомендацией не посещать церкви во время праздника Христова Воскресения из-за угрозы коронавируса сделал армянский вице-премьер Тигран Авинян, 11 апреля в сообщении на своей странице в Facebook.

Авинян, который также является комендантом Армении в период чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом, пояснил, что участие в церковных обрядах во время Пасхи 12 апреля сопряжено с рисками распространения инфекции. Вице-премьер выразил надежду на то, что жители республики откликнутся на его призыв, и добавил, что сотрудники полиции будут пресекать собрания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Армении намерены продлить на 30 дней режим чрезвычайного положения, который должен был продлиться до 14 апреля.

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