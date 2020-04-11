Кишинёв, , 23:31 — REGNUM В Молдавии выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2, сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Иона Кику.

Отмечено, что за сутки число заражённых выросло на 122 человека.

«За истёкшие сутки проведено 598 тестов, подтверждено 122 случаев заражения. В общей сложности их число достигло 1 560», — цитирует ТАСС главу молдавского правительства.

По его словам, установлено 30 случаев летального исхода этого заболевания, а излечившимися признано 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля ВОЗ сообщила о 1,6 млн, случаев заражения коронавирусом во всем мире.

По смертности и масштабам распространения этой пандемии первое место занимают США.

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