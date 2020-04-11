Рим, , 19:57 — REGNUM Почти две тысячи случаев заражения коронавирусом было подтверждено за прошедшие сутки в Италии. Об этом 11 апреля сообщил журналистам в ходе традиционного брифинга глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Всего за сутки в стране было подтверждено 1996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 619 случаев летального исхода. Всего на сегодняшний день количество выявленных случаев заражения в стране достигло 100 269 человек, количество погибших от последствий заболевания COVID-19 достигло 19 468 человек.

Боррелли отметил, что суточный показатель по количеству выявленных случаев заражения стал самым высоким, начиная с 5 апреля. Общее число граждан с подтверждённым заражением SARS-CoV-2 в стране, включая выздоровевших и погибших достигло 152,2 тысячи человек.

Также Боррелли уточнил, что число выздоровевших пациентов составляет 32 534, за сутки количество выздоровевших возросло на 2079 человек. За неделю число выздоровевших пациентов увеличилось на треть. Также Боррелли отметил и снижение нагрузки на больницы. В частности, уже пятый день подряд сокращается число пациентов с выявленным заражением коронавирусом в больницах и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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