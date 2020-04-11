Анкара, , 18:50 — REGNUM В министерстве внутренних дел Турции заявили, что общественность в целом соблюдает комендантский час, об этом 11 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«Почти все из 63 млн 640 тыс. граждан в 31 провинции страны соблюдают комендантский час, оставаясь дома», — говорится в заявлении, разосланном для СМИ.

По данным ведомства запрет покидать собственные дома нарушили 2 тыс. 765 человек, они были подвергнуты административным наказаниям.

Напомним, правительство Турции ввело комендантский час в 31 провинции страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Мера введена в действие в ночь с 10 на 11 апреля и продлится 48 часов.

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