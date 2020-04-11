Берн, , 16:14 — REGNUM В Швейцарии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки составило 592. Об этом сообщили в Федеральном управлении по здравоохранению страны.

В заявлении отмечается, что с учетом вновь выявленных случаев заражения коронавирусом общее число человек, у которых были получены положительные результаты на коронавирусную инфекцию, достигло 24 900.

Кроме этого, в ведомстве проинформировали, что за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 26 пациентов. Общее число зарегистрированных летальных исходов в Швейцарии составляет 831.

Напомним, ранее в Швейцарии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляло 24 308.

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