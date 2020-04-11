Ханой, , 13:35 — REGNUM Две авиакомпании во Вьетнаме начнут снова выполнять рейсы внутри страны со следующей недели, сообщат информационный портал Detik.

В последнем заявлении авиакомпании Bamboo Airways говорится, что внутренние рейсы возобновятся в четверг, 16 апреля.

«Полёты между городами Ханой и Хошимин возобновятся с 16 апреля, тогда как другие маршруты — с 20 апреля 2020 года», — говорится в сообщении Bamboo Airways.

В отдельном заявлении авиакомпания VietJet также объявила, что внутренние рейсы снова будут осуществляться с 16 апреля, но пассажиров предупредили, что расписание может меняться.

Напомним, с конца марта власти Вьетнама ввели ограничения на внутренние рейсы и установили социальное дистанцирование на национальном уровне для ограничения распространения коронавируса.